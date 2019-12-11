تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بحفل زفافها على رجل أعمال قطري



في حفل وصف بالأسطوري كون مظاهر الثراء كانت أبرز ما فيه، فاجأت فنانة شهيرة الجميع بزفافها على رجل أعمال قطري.

وتفاجئ جمهور الفنانة الكويتية الشهيرة فوز الشطي، بحفل زفافها، كونها لم تعلن عن الموضوع من قبل، وتداول عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من إطلالتها في الحفل، الذي بدا واضحاً تميّزه بالثراء الفاحش.

وعلّق الكثير منهم على أجواء الحفل، إذ وصفوه بالأسطوري، والذي حضره مجموعة من الفنانين الكويتيين، وتألقت العروس خلاله بإطلالتين الأولى، اختارتها أن تكون تقليدية تراثية ولكن أكثر ما لفت فيها المصوغات الذهبية الضخمة التي تزيّنت بها، والثانية بالفستان الأبيض، مع مجوهرات مرصعة بالماس زينت عنقها وشعرها.

وأفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن زوجها الذي لم تعلن عنه أي معلومات رجل أعمال قطري، في حين لم يتم الكشف عن اسمه أو تؤكد هي هذه المعلومة أو تنفيها.