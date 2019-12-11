تراند اليوم : صدمة فنية.. وفاة ثاني مخرج مصري بشكل مفاجئ في أقل من 48 ساعة

تلقى الوسط الفني في مصر صدمة كبيرة، بعد وفاة مخرجين من أشهر المخرجين المصريين، أحدهما في السينما والآخر في المسرح، في أقل من 48 ساعة.
وتوفى أول أمس المخرج الكبير سمير سيف بشكل مفاجئ، إثر أزمة قلبية ألمت به، والذي تم دفنه أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء فيه مساء اليوم الأربعاء.
فيما أعلن عن وفاة المخرج المسرحي الكبير محسن حلمي ، بعد أزمة صحية استدعت نقله للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.
يذكر أنه قبل 48 ساعة توفى المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عُمر ناهز الـ72 عامًا.
وتم تشييع جثمانه من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة،
أمس الثلاثاء، الساعة 2 ظهرا، فيما تتلقى أسرة الراحل العزاء فى فقيدهم غدا الأربعاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة فى الـ 6 مساء.