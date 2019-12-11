تعرف على مكان حفل دوللي شاهين في رأس السنة

تستعد الفنانة اللبنانية دوللى شاهين، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، وذلك يوم 31 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق الكبرى في محافظة الإسكندرية. بأحد الفنادق الكبرى في محافظة الإسكندرية. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا من مختلف الأعمار. جماهيريًا ضخمًا من مختلف الأعمار. يذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين أغنية بعنوان "الحاجة دعيالك" التي حققت مليون مشاهدة بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. Advertisements

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