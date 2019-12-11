تعرف على مكان حفل دوللي شاهين في رأس السنة

تستعد الفنانة اللبنانية دوللى شاهين، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، وذلك يوم 31 ديسمبر الجاريبأحد الفنادق الكبرى في محافظة الإسكندرية.
ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًاجماهيريًا ضخمًا من مختلف الأعمار.
يذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين أغنية بعنوان "الحاجة دعيالك" التي حققت مليون مشاهدة بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.
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