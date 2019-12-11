فن ومشاهير

وزيرة الثقافة تنعى المخرج المسرحى محسن حلمى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، المخرج المسرحى محسن حلمى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، بعد صراع مع المرض.


قالت "عبدالدايم" إن فن المسرح المصرى والعربى

فقد أحد فرسانه، الذين تركوا أعمالا ستبقى علامات فى تاريخ أبوالفنون، مضيفة أن الراحل نجح خلال مسيرته الفنية فى خلق أسلوب عمل متفرد كما خلق علاقات إنسانية متميزة حيث مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل.


يذكر أن المخرج المسرحى الراحل محسن حلمى هو زوج الفنانة سلوى محمد على، قدم عددا ضخما من الأعمال المسرحية الشهيرة منها فيما يبدو سرقوا عبده، عريس لبنت السلطان، حلو وكداب، وأولاد ثريا وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تنعى المخرج المسرحى محسن حلمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا