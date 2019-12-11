وزيرة الثقافة تنعى المخرج المسرحى محسن حلمى

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، المخرج المسرحى محسن حلمى، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، بعد صراع مع المرض.
فقد أحد فرسانه، الذين تركوا أعمالا ستبقى علامات فى تاريخ أبوالفنون، مضيفة أن الراحل نجح خلال مسيرته الفنية فى خلق أسلوب عمل متفرد كما خلق علاقات إنسانية متميزة حيث مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل.
قالت "عبدالدايم" إن فن المسرح المصرى والعربى
يذكر أن المخرج المسرحى الراحل محسن حلمى هو زوج الفنانة سلوى محمد على، قدم عددا ضخما من الأعمال المسرحية الشهيرة منها فيما يبدو سرقوا عبده، عريس لبنت السلطان، حلو وكداب، وأولاد ثريا وغيرها.
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