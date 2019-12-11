نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة له من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل "العنكبوت" وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. وظهر "السقا" في الكواليس مع الفنان ظافر العابدين والفنانة يسرا اللوزي وعلق قائلا: "صباح العنكبوت". قائلا: "صباح العنكبوت". Advertisements العنكبوت بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفي وأحمد فؤاد سليم ومحمد لطفي وزكي فطين عبد الوهاب وأحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير. نادر جلال وتأليف محمد ناير. ويشار ان آخر اعمال أحمد السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع النجم أمير كرارة وغادة عادل واخراج أحمد خالد موسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أحمد السقا برفقة ظافر العابدين ويعلق صباح العنكبوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.