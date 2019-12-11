وفاة المخرج المسرحي محسن حلمي بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا المخرج المسرحي محسن حلمي، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر ان يم

تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، حسبما أعلنت زوجته الفنانة سلوي محمد علي.



جدير بالذكر أن محسن حلمي، أخرج عددا من المسرحيات، منها "فيما يبدو سرقوا عبده، عريس لبنت السلطان، حلو وكداب، وأولاد ثريا".

