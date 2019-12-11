تراند اليوم : رقاصة من صغرها .. صورة نادرة لجوهرة في سن الطفولة ببدلة رقص-شاهد

نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة، صورة قديمة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت جوهرة في الصورة بملابس رقص وهي لا تتعدى الـ 5 سنوات معلقة: “في الساعات القليلة التي سبقت عيد ميلادي ، لدي رغبة واحدة فقط: دع الله يعيد إليك كل ما فعلته للآخرين”.

كانت قد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بما يمكن أن نطلق عليه اسم “فضيحة جوهرة” بعد انتشار فيديوهات إباحية لها مع أحد أصدقائها، ويدعى “خالد”.

الفيديوهات الفاضحة انتشرت بشكل كبير على صفحات السوشيال ميديا، كما تم تركيب مجموعة من الفيديوهات معًا في فيديو واحد منتشر على اليوتيوب باسم “فضيحة جوهرة”.

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وحققت فيديوهات جوهرة نسب مشاهدة عالية جدا، كما تصدر اسمها مؤشر البحث جوجل في مصر وفي بعض البلاد العربية بآلاف من عمليات البحث.

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وادعى صديق جوهرة أنه زوجها، رغم أن هذا الزواج لم يظهر للنور أبدًا، ولم تتحدث عنه جوهرة في أي تصريح لها عبر الإعلام ولا عبر حساباتها في السوشيال ميديا.

وتعاطف بعض رواد مواقع التواصل مع الراقصة باعتبارها روسية الجنسية، ويمكن أن تقوم بحكم ثقافتها المختلفة ببعض الأمور غير المعتادة في المجتمعات الشرقية والإسلامية.