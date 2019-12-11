تراند اليوم : عمرو يوسف يدعم طفل تعرض للتنمر : الي ميربوهوش أبوه وأمه يربوه ولاد رزق

دعم النجم عمرو يوسف طفلا تعرض للتنمر والضرب من زملائه بالمدرسة ، ونشر عمرو يوسف، فيديو مع الطفل ياسين، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، يداعبه به ويسأله عن سبب زعله، قائلا :”ياسين قالي إنه لسه رايح مدرسته جديد وزمايله بيضربوه واللي هيزعل ياسين تاني هجيلكم بنفسي المدرسة ومش هاجي لوحدي هجيب ولاد رزق كلهم”.

وكتب عمرو يوسف تعليقا على الفيديو قائلا :” في بعض الاحيان بيكون صعب تفهم طفل متنمر مدي قسوة و صعوبة التنمر علي نفسيات الآخرين .. عشان كده جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه وأحيانًا يعاقبوه على تنمره”.

وتابع: “للأسف في أهالي بتسعد بأولادها المتنمرين وبيعتبروا ده قوة شخصية” .. التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر و تؤثر علي سلوكياته في محيط شغله و عائلته”.

واختتم كلامه بطلب من متابعيه: “أرجوكم فهموا اولادكم ان التنمر زيه زي السرقة و الخيانة ، و بالبلدي التنمر مش مجدعة ولا رجولة”.