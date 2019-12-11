تراند اليوم : رئيس البرلمان المصري عن تعري الفنانات: «اللى مش عاجبه ميتفرجش»

علق علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، على ما أثاره أحد النواب، بحديثه عن تعري الفنانات في المهرجانات السينمائية.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان إن “مسألة الزي الخاص بالفنانات والفنانين لا يخضع لسلطة وزارة الثقافة، ويندرج تحت الحرية الشخصية”.

وتابع عبد العال، وهو استاذ قانون، “الحالة الوحيدة التي يتعامل فيها القانون، هي معاقبة أي تصرف يخدش الحياء يتم ارتكابه في الشارع.

وشدد: “يجب أن نفصل بين الأمور بعضها البعض”، وأضاف: “من لا يريد المشاهدة لا يجلس أمام التلفاز”.

وكان احد النواب البرلمانيين، قال في إطار انتقاده لمظاهر التعري في المهرجانات: “مهرجان زي مهرجان الجونة مثلا كله بيتسابق أكتر قطعة من الملابس تتقلع إيه، دا مش معناه إن الفنانات المحترمات كل واحدة رايحة من غير لبس”.