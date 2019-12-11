مكسيم خليل في رسالة مؤثرة الى ابنه “جاد”: “وتبقى فارساً”

متابعة بتجـــــــــرد: نشر النجم السوري مكسيم خليل صورة تجمعه بنجله “جاد”، وعلّق قائلاً: “ويبقى جاد. حكاية أُخرى من حكاياتي الثلاث. فارساً من فرساني الثلاثة. وراوياً من ثلاثة رُواة. سأتركهم ليرووا الحقيقة ويُوحّدوا الحكاية.. الله يسلم أولادكم ويحميهم جميعاً”.

يشار إلى أن مكسيم خليل، خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “صانع الأحلام” والذي شارك في بطولته بجانب أروى جودة، جيسي عبدو، طوني عيسى، جهاد سعد، شادي مقرش، إيلي ميتري، رنا ريشة، وساندي فرح، وهو من تأليف بشار عباس، ومن إخراج محمد عبد العزيز.

وكان آخر أعمال “مكسيم” الدرامية قبل صانع الأحلام، مسلسل “أهل الغرام”، الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: جمال سليمان، وسلافة معمار، وبسام كوسا.