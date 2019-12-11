فرنش مونتانا يتجاوز أزمته الصحية ويطرح أغنية جديدة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: تخطى مغني الراب فرنش مونتانا الأزمة الصحية التي مرّ بها مؤخراً وأدت لنقله إلى المستشفى تحت العناية المركزة، وطرح أغنية جديدة تحم اسم Out Of Your Mind. الأغنية حققت رواجاً واسعاً وحصدت ما يقارب المليون مشاهدة عبر قناته على موقع “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن مونتانا كان قد أُدخل المستشفى يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب معاناته مشاكل في القلب والغثيان. لمشاهدة فيديو أغنية Out Of Your Mind:

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