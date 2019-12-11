دور العرض المصرية تستعد لاستقبال 3 أفلام في موسم رأس السنة

أيام قليلة تفصلنا عن موسم أفلام رأس السنة 2020، وإجازة نصف العام الدراسي، حيث تستعد دور العرض لاستقبال 3 أفلام دفعة واحدة تتنافس على إيرادات الموسم، على أن تلحقها 5 أفلام أخرى.

ونرصد لكم في هذا التقرير الأفلام المقرر طرحها خلال الفترة القادمة وحتى أعياد الكريسماس.

1 - ويأتى على رأس هذه الأفلام "استدعاء ولى عمرو" ، ومقرر عرضه يوم 11 ديسمبر بدور العرض السينمائي.

الفيلم يسلط الضوء على عدة قضايا وبعض الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها بعض المشكلات التي تحدث في المدارس، وأن الديكور الأساسي للفيلم يتم تصويره في إحدى المدارس والتي يدور فيها نصف أحداث العمل.

"استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، ومحمد عز، ومحمد لطفي،ومي كساب، وانتصار، وصبري فواز، وسماح أنور، وأماني كمال، وإيمان السيد، ومحمد يونس، وكلوديا حنا، وتأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج وائل عامر، وإخراج أحمد البدري.

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2 -يتبعه فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى، حيث قررت الشركة المنتجة طرح الفيلم يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء عمليات مونتاج ومكساج العمل.

تدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب في كثير من المواقف.

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والفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون، بالإضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

3 - واستقرت الشركة المنتجة لفيلم "دماغ شيطان" على الموعد النهائي لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي، 25 ديسمبر المقبل، للمشاركة ضمن منافسة أفلام موسم "الكريسماس".

ويناقش العمل عددًا من القضايا الاجتماعية، ويلقي الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون، إلى جانب قضايا الخيانة في إطار تشويقي.

فيلم "دماغ شيطان" يشارك في بطولته كل من الفنان باسم سمرة، رانيا يوسف، وليد فواز، عمرو عابد، سلوى خطاب، مي فخري ونادية خيري، أسامة عبدالله، أسامة الزنكلوني، تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج شركة "فيلم أوف إيجبت" للمنتج أحمد عبدالباسط

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