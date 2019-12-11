شكرا لقرائتكم خبر عن اقرأ رسالة الراقصة جوهرة لجمهورها فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الراقصة جوهرة بعيد ميلادها، بصورة من طفلوتها، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مؤكدة أنها تتمني أمنية واحدة فقط قبل ساعات قليلة من دخول عامها الجديد.

وعلقت جوهرة على الصورة قائلة :"في الساعات القليلة التي سبقت عيد ميلادي ، لدي رغبة واحدة فقط:" الله يعيد إليك كل ما فعلته للآخرين".



جوهرة

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ويشار إلى أنه خلال الأيام الماضية، أصبح اسم الراقصة جوهرة متداول بشدة، وذلك عقب انتشار صور ومقاطع فيديو تم تسريبها للراقصة جوهرة برفقة شاب مصرى، واستمر هذا الأمر حتى خرج الشاب الذى كان برفقتها فى الصور والفيديوهات عن صمته، وهو شاب يدعى خالد أحمد، حيث قال عبر حسابه على إنستجرام، إنه متزوج من جوهرة منذ فترة وأنهما لم يفعلا أى شىء مشين، موضحًا أن الصور والفيديوهات التى ينشرها عبر حسابه لتخليد بعض الذكريات.



جوهرة

من ناحية أخرى من المقرر أن تفصل محكمة جنح مستأنف الجيزة، فى استئناف جوهرةعلى حكم حبسها سنة مع الشغل، فى جلسة 28 ديسمبر الجارى، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل،