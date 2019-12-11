شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزى من كواليس "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد السقا جمهوره بصورة جديدة تجمعه بالفنان ظافر العابدين والفنانة يسرا اللوزى من كواليس تصوير فيلم "العنكبوت"، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب السقا على الصورة: "صباح العنكبوت"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيه.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.