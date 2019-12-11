شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يدعم طفل تعرض للتنمر: "هجيلكم بنفسي وأجيب ولاد رزق كلهم" والان مع تفاصيل الخبر
ونشر عمرو يوسف، فيديو مع الطفل ياسين، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، يداعبه به ويساله عن سبب زعله، قائلا :"ياسين قالي أنه لسة رايح مدرسته جديد وزمايله بيضربوه و الي هيزعل ياسين تاني هجيلكم بنفسي المدرسة ومش هاجي لوحدي هجيب ولاد رزق كلهم".
وكتب عمرو يوسف تعليقا على الفيديو قائلا :" في بعض الاحيان بيكون صعب تفهم طفل متنمر مدي قسوة و صعوبة التنمر علي نفسيات الاخرين .. عشان كده جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه و احياناً يعاقبوه علي تنمره".
وتابع :" للأسف في اهالي بتسعد بأولادها المتنمرين و بيعتبروا ده قوة شخصية ) .. التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر و تؤثر علي سلوكياته في محيط شغله و عائلته ".
واختتم كلامه بطلب من متابعيه :" ارجوكم فهموا اولادكم ان التنمر زيه زي السرقة و الخيانة ، و بالبلدي التنمر مش مجدعة ولا رجولة .
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