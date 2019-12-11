شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يدعم طفل تعرض للتنمر: "هجيلكم بنفسي وأجيب ولاد رزق كلهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم النجم عمرو يوسف طفل تعرض للتنمر والضرب من زملائه بالمدرسة، وذلك خلال مقابلته بالصدفة فى الجيم، موجها نصيحة لمتابعيه عن تأثير التنمر على نفسية الأخرين وخاصة فى حالة الأطفال.

ونشر عمرو يوسف، فيديو مع الطفل ياسين، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، يداعبه به ويساله عن سبب زعله، قائلا :"ياسين قالي أنه لسة رايح مدرسته جديد وزمايله بيضربوه و الي هيزعل ياسين تاني هجيلكم بنفسي المدرسة ومش هاجي لوحدي هجيب ولاد رزق كلهم".

وكتب عمرو يوسف تعليقا على الفيديو قائلا :" في بعض الاحيان بيكون صعب تفهم طفل متنمر مدي قسوة و صعوبة التنمر علي نفسيات الاخرين .. عشان كده جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه و احياناً يعاقبوه علي تنمره".

وتابع :" للأسف في اهالي بتسعد بأولادها المتنمرين و بيعتبروا ده قوة شخصية ) .. التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر و تؤثر علي سلوكياته في محيط شغله و عائلته ".

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واختتم كلامه بطلب من متابعيه :" ارجوكم فهموا اولادكم ان التنمر زيه زي السرقة و الخيانة ، و بالبلدي التنمر مش مجدعة ولا رجولة .