الراقصة جوهرة تنشر صورة من طفولتها.. هل تغيرت كثير؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - نشرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندرييفا، والمعروفة باسم “جوهرة”، صورة من طفولتها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وكشفت جوهرة عبر التعليق على الصورة ان اليوم يصادف عيد ميلادها اذ كتبت: “قبل ساعات قليلة من عيد ميلادي، لدي أمنية وحيدة وهي ان يعيد الله لك كل ما فعلته بالاخرين” دون ان تذكر من تقصد بهذه الامنية. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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