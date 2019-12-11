دوللى شاهين تغني ليلة رأس السنة فى الإسكندرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد المطربة اللبنانية دوللى شاهين، لإحياء حفل غنائى ضخم ضمن حفلات رأس السنة يوم 31 ديسمبرالجارى بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وتجرى حاليًا بروفات حفلها، حيث من المنتظر أن تقدم خلال الحفل العديد من المفاجآت لجمهورها، خاصة وأنها طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “الحاجة دعيالك”.

وكان آخر ألبومات دوللى شاهين العام الماضى بعنوان “سندريلا” وتضمن 10 أغنيات هى “سندريلا”، “دوللى”، “بنت شرقية”، “حلوة عربية”، “حبيبى غير”، “سنة سعيدة”، “نظراته”، “لو ع الفراق”، “حالة خاصة”، “بابا”، كما طرحت أيضاً أغنية “يا حبيبتى يا أمى” بمناسبة عيد الأم.

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و آخر أعمال المطربة دوللى شاهين أغنية “الحاجة داعيالك”، من كلمات شفيق كارم، ألحان تومى وتوزيع أشرف البرنس، كما أحيت خلال شهر يونيو الماضى حفل غنائى بمنطقة العين السخنة.

وكانت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، قد وجهت رسالة لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، كشفت من خلالها حقيقة ارتباطها.

دوللي، قالت في تدوينتها: “لكل المهتمين بحياتي أكثر ما مهتمين بحياتن.. أنا مش مرتبطة ولا في أي علاقة حب ولا عندي مدير أعمال ارتاحوا ربنا يهديكم”.