طلاق الممثلة الهندية شويتا باسو براساد

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أعلنت الممثلة الهندية شويتا باسو براساد أنها انفصلت عن زوجها روهيت ميتال. عبر خطابًا شاركته متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
كتبت شويتا باسو براساد “مرحبًا، لقد قررت أنا وروهيت ميتال الانفصال عن بعضنا البعض عن طريق الموافقة المتبادلة. فكرنا في الأمر لعدة أشهر وفهمنا أنه بعد اتخاذ قرار كبير، كان من المناسب الانفصال”.
وتابعت “أعتقد أنه ليس كل كتاب يحتاج إلى قراءة غلاف، لكن هذا لا يعني أن الكتاب سيئ أو لا يستحق القراءة ولا يمكن لأحد قراءته. لا بأس في ترك بعض الأشياء في الحياة غير مكتملة”.
وأوضحت “أشكرك على إعطائي ذاكرة لا تنتهي أبدًا، لإلهامي دائمًا. أتمنى لك كل التوفيق في الحياة المقبلة. كن سعيدًا. بنفس الطريقة، هناك الكثير أفضل”.
دعني أخبركم، شويتا باسو براساد (شويتا باسو براساد)، التي ظهرت في دور بارز في المسلسل التلفزيوني “تشاندرانانداني”، تزوجت صديقها روهيت ميتال في 13 ديسمبر 2018.
قبل الزفاف، كانت صورهما وهما برفقة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن الآن قبل الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى للزواج، يجرى الإعلان عن انفصالهما.
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