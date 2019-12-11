بعد جورج وسوف ومحمد عبده.. تركي آل الشيخ يسخر من شائعة وفاته

متابعة بتجــــــــرد: في أسبوعٍ واحدٍ، طالت شائعة الوفاة أكثر من شخصيّة عامّة في الوسط الفنّي، والبداية كانت مع سلطان الطرب جورج وسوف مروراً بفنان العرب محمد عبده، وصولاً إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربيّة السعوديّة، معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وفي التفاصيل، فقد تداول روّاد الإنترنت معلومات مغلوطة عن وفاة رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ إثر تعرّضه لسكتة قلبيّة، وذلك بعد إنتشار شائعات عن إصابته بورمٍ في الدماغ وصعوبة بالمشي والنوم.

وخرج تركي آل الشيخ عن صمته ساخراً من شائعة وفاته، فأطلّ بفيديو مصوّر من الولايات المتحدة الأميركيّة قائلاً: “سمعت خبر وفاتي أحسن الله عزاكم فيني، اتقبّل التعازي فيني بعد موسم الرياض”.