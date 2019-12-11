متابعة بتجــــــــــــرد: خضعت الأميركية كلوديا سييرا لأكثر من 9 عمليات تجميل لتصبح شبيهة بسيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب.
وفي التفاصيل أن المرأة الي تبلغ الـ42 من عمرها أنفقت ما لا يقل عن 65 ألف دولار أميركي من اجل تحقيق حلمها هذا.
وتعليقاً على ذالك قالت في حلقة من برنامج Inside Edition إن ميلانيا هي أجمل امرأة في العالم. وعرضت صوراً للأخيرة مشيرة إلى أنها طلبت من الطبيب الجراح أن يجعلها تتمتع بالوجه والجسم نفسيهما.
وقالت متوجهة إلى ابنيها: “لا تقلقا ستبقى عيني وصوتي كما هي”، علماً أنها خضعت أولاً لعملية زرع شعر واشترت فستاناً مشابهاً لواحد ارتدته السيدة الأولى. ومن العمليات التي أجريت لها تجميل الأنف وزيادة حجم الصدر والشفاه والأرداف.
كانت هذه تفاصيل خبر أنفقت مدخراتها بالآلاف لتصبح شبيهة ميلانيا ترامب.. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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