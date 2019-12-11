عمرو يوسف يدعم طفلاً تعرض للتنمر.. ما علاقة “أولاد رزق”؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان عمرو يوسف عبر صفحته الشخصية على “إنستجرام”، فيديو يجمعه بأحد الأطفال يدعى ياسين، من داخل إحدى الصالات الرياضية.

وظهر عمرو مع الطفل ياسين وهو يدعمه بسبب تعرض للتنمر فى مدرسته، ومازح الأطفال الذين يمارسون هذا الأمر عليه، بالذهاب لهم إلى المدرسة برفقة أولاد رزق فى حال استمرارهم فى مضايقته.

وعلق على الفيديو كاتباً: “في بعض الأحيان بيكون صعب تفهم طفل متنمر مدى قسوة وصعوبة التنمر على نفسيات الآخرين.. عشان كده جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه وأحياناً يعاقبوه على تنمره (للأسف في أهالي بتسعد بأولادها المتنمرين وبيعتبروا ده قوة شخصية، التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر وتؤثر على سلوكياته في محيط شغله وعائلته، أرجوكم فهموا أولادكم إن التنمر زيه زي السرقة والخيانة، وبالبلدي التنمر مش مجدعة ولا رجولة، ملحوظة: استأذنت والد ياسين قبل نشر الفيديو”.

على صعيد آخر، تعاقد ​عمرو يوسف​ على دور البطولة في فيلم رعب جديد بعنوان “​بيت شمس​”. العمل سيناريو وحوار محمود دسوقي وإخراج طارق العريان، وذلك بعد نجاحه في فيلم “ولاد رزق” بجزئيه الأول والثاني والذي حقق أيرادات عالية وصلت إلى 100 مليون جنيه.

ويشار الى أن فيلم “ولاد رزق 2” طرح في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى لا يزال، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.