رامي جمال يثير الجدل: “مفيش في حياتي مكان لمؤذي النفسية مش ناقصة”

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان المصري رامي جمال، تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، وصفها جمهوره بأنها تغريدة غامضة، مرسلة لأحد الأشخاص، بعد تعرضه لموقف ما الفترة الأخيرة.

وجاء في التغريدة قوله: “هي ليه الناس بتزعل لما نعاملها بمعاملتها، ليه دايماً منتظرين العطاء من جانب واحد، ليه دايماً واثقين إننا هنفضل نستحمل ومش هيبقالنا رد فعل أو هنتغير، مفيش مكان في حياتي لأي حد مؤذي من النهاردة مهما كانت أهميته كفاية”.

وعلّق رامي على صورة للتغريدة نشرها عبر صفحته على موقع “إنستجرام”: “مش معنى الاحترام إن الواحد يعيش ساذج، مش معنى تفويت أخطاء الآخرين إني غير قادر على الرد، مفيش سلبية تاني النفسية مش ناقصة”.

وكان رامي قد كشف مؤخراً أنه مصاب بمرض البهاق وانه تعرض لضغوطات كثيرة من بعض المحيطين به لاعتزال الغناء بسبب مرضه إلا أن دعم جمهوره وزملائه جعله يصرف النظر عن فكرة الاعتزال.

يذكر أن رامي انتهى من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، ويعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية عليه من ميكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه مطلع العام الجديد بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.