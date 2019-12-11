محمد صلاح في صدارة “تويتر مصر” لعام 2019

متابعة بتجـــــــرد: كشف موقع “تويتر” عن التغريدات التي حصلت على أكبر تفاعل على المنصة خلال عام 2019، وجاء لاعب ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح في الصدارة محققًا أكبر عدد من “الإعجابات” في مصر.

وحصدت الصورة التي نشرها محمد صلاح عبر حسابه على “تويتر” مع ابنته “مكة” بتاريخ 12 أيار/مايو 2019، أعلى عدد من الإعجابات في مصر طيلة العام بأكثر من 512 علامة إعجاب.

ويظهر لاعب ليفربول الإنجليزي في الصورة، وهو يحمل جائزة “الحذاء الذهبي” ويتحدّث مع ابنته التي كانت برفقته في الملعب. وكان “صلاح” قد أرفق التغريدة بتعليق جاء فيه: “نعم، أعلم أن لدينا واحدة في المنزل، هذه أخرى جديدة”.

تجدر الإشرة إلى أن محمد صلاح كان قد حصل على الحذاء الذهبي مرتين متتاليتين في الموسمين الأخيرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.