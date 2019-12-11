نجاح جديد لأغنية “يا بتفكر يا بتحس”.. إليكم ما حققته

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل أغنية “يا بتفكر يا بتحس” التي قدّمتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بصوتها، كشارة لمسلسل “خمسة ونص” خلال السباق الرمضاني المنصرم، تحقيق نجاحات واسعة على مستوى الوطن العربي.

وتحافظ الأغنية على المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتخطى الفيديو الخاص بالأغنية حاجز الـ60 مليون مشاهدة بعد ثمانية أشهر على طرحه عبر قناة شيرين عبد الوهاب على موقع “يوتيوب”.

أغنية “يا بتفكر يا بتحس” من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد وغنت من خلالها شيرين لأوّل المرّة باللهجة اللبنانية.

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تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى، وهو من بطولة النجمين نادين نسيب نجيم وقصي خولي، كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

لمشاهدة فيديو أغنية “يا بتفكر يا بتحس”: