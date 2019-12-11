نيكول سابا تطوي سنة ٢٠١٩: “الله لا يرِدِّكْ”

متابعة بتجــــــــــرد: لم تكن سنة 2019 سهلة على لبنان والوطن العربي، لما شهدته المنطقة من أزمات كبيرة وصعبة على الجميع، وهو ما أعربت عنه النجمة اللبنانية نيكول سابا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”.

نيكول اختصرت معانات الشعوب العربية خلال هذه السنة بكلمتين، فكتبت: “٢٠١٩..الله لا يرِدِّكْ”.

ولاقت تغريدة نيكول سابا تفاعلاً كبيراً من متابعيها الذين تمنوا من خلال تعليقاتهم أن تكون سنة 2020 أفضل من سابقتها على مختلف الأصعدة والمجالات.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا خلال الأيام المقبلة للإعلان عن مشاركتها في عمل درامي جديد تتكتم حتى اللحظة عن تفاصيله، كما ومن المقرر أن تطرح أغنية جديدة، ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.