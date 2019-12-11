رغدة تكشف سر انسحابها من مسرحية "هولاكو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة رغدة سر انسحابها من مسرحية "هولاكو"، أول مسرحية شعرية عن سقوط الخلافة العباسية.
وقالت في لقاء خاص لـ"العين الإخبارية": "إنها كنت متحمسة للمشاركة في العرض لأنه من إخراج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، ولكن بعد جلسات التحضير الأولي وعمل جزءا من البروفات اكتشف أن الدور الذي أسند إليها لن يضيف لرصيدها الفني، لذلك قررت الانسحاب".
وعن دورها في مسلسل "الضاهر" الذي يعرض حاليا على فضائية "الحياة" المصرية، قالت: "إنها تجسد فيه دور سيدة شعبية جريئة ولكن قلبها شديد الطيبة واسمها أزهار".
وأضافت أنها تلقت ردود فعل جيدة من جمهورها داخل وخارج مصر مع بداية عرض العمل، لأنها تقدم شخصية جديدة ومختلفة.
يذكر أن مسلسل "الضاهر" من بطولة الفنانة رغدة ومحمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف ومادلين طبر وإنجي شرف وأحمد منير وأميرة هاني ومن تأليف تامر عبدالمنعم وإخراج ياسر زايد.
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