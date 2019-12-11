"الأيرلندي" يعادل الرقم القياسي لـ"صندوق الطائر" بمنصة نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة نتفليكس عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر نسبة المشاهدات الرسمية التي حققها فيلمها الجديد "الأيرلندي" (ذي أيرشمان) بعد مرور أسبوع على طرحه على منصتها الإلكترونية للمشاهدة.

ووفقا لموقع "زا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، فإن فيلم "الأيرلندي" حقق عدد مشاهدات وصلت لـ26,404,081.





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وأوضح الموقع الأمريكي أنه بذلك نجح الفيلم في معادلة الرقم القياسي لفيلم "صندوق الطائر" (Bird Box)، كأكثر فيلم يحقق نسبة مشاهدات في الأسبوع الأول من طرحه على منصة نتفليكس الرقمية.

ويشارك في بطولة فيلم The Irishman النجم آل باتشينو، والنجم روبيرت دي نيرو، والنجم القدير جو بيسكي، وهو من إخراج مارتن سكورسيزي.

وتلقى الفيلم عددا مميزا من الترشيحات لجوائز جولدن جلوبز، في دورتها رقم 77 لعام 2020، كان منها ترشحه لجائزة أفضل فيلم درامي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل مساعد، يتنافس عليها نجما الفيلم جو بيسكي وآل باتشينو.