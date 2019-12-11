زوجة شاروخان تُثير الشّكوك حول حملها.. شاهدي واحكمي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعدّ النجم الهندي شاروخان وزوجته الحسناء "غوري"، من أبرز ثنائيات بوليوود، وجنبًا إلى جنب مع نجوميته الكبيرة، دائمًا ما تكون أسرته موضع اهتمام للكثيرين وتثير الجدل.

مؤخرًا، خلال أحدث ظهور لشاروخان (54 عامًا) صاحب لقب "الملك"، وغوري (46 عامًا)، خطف الثنائي الأضواء بأناقتهما وجاذبيتهما أثناء حضور حفل Vogue x Nykaa Fashion: The Power List أمس الاثنين في مومباي.

وفي حين أن الثنائي لفتا الأنظار بجاذبيتهما وانسجامهما على السجادة الحمراء، إلا أن التركيز انصبّ على غوري، فحسب ما نشرته مجلة "بينك فيلا"، يمكن رؤية كيف بدت بطن غوري كبيرة بعض الشيء بشكل واضح، مما يثير التكهنات بكونها حاملًا.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن تصميم ولون الفستان اُختير بعناية لإخفاء شكل البطن، حيث تميز الفستان بلونه الداكن وبتصميم الكسرات التي تجمعت عند البطن، إلا أنه يسهل ملاحظة حجم بطن غوري، مما يزيد احتمالية حملها.

هذا وحتى الآن، لم يكشف أي من شاروخان وغوري عن خطط لإنجاب طفل آخر، ويجدر بالذكر أن للثنائي 3 أولاد، "أريان" (22 عامًا) و"سوهانا" (19 عامًا) و"أبرام" (6 أعوام).

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وبالإضافة إلى ما أثارته غوري من حيرة بشأن حملها، لا يمكننا تجاهل اطلالتها، حيث تميز فستانها البراق بتصميم يجمع بين الاناقة العصرية والكلاسيكية الهندية، خاصة أن ذيل الفستان الطويل بدا وكأنه قطعة من الساري الهندي تنسدل على كتف غوري.

وأكملت غوري اطلالتها بتموجات كلاسيكية ومكياج قوي ركّز على عينيها، كما بدا شاروخان في غاية الاناقة ببدلة سوداء، وبدا الثنائي في غاية الجاذبية بإطلالتين متناسقتين.

إلا أن شاروخان خطف الأضواء بلفتة رومانسية تجاه زوجته، حيث سرعان ما حمل ذيل فستان غوري بينما كانت تسير أمامه قبل التألق على السجادة الحمراء، في لفتة رقيقة أثارت انتباه المعجبين، الذين قالوا عنها "هكذا يعامل الملك ملكته".

ويجدر بالذكر أنه أثناء حفل The Power List، حصل شاروخان وغوري على جائزة "الثنائي الأكثر أناقة في 2019"، هذا وجمع الحفل كوكبة من نجوم بوليوود، بما في ذلك "أنوشكا شارما" و"أكشاي كومار" و"هريثيك روشان" وغيرهم.

وعلى الصعيد الفني، يعد فيلم "زيرو" أخر ظهور لشاروخان على الشاشة، والذي تم إصداره في العام الماضي، وشارك في بطولته كلّ من "أنوشكا شارما" و"كاترينا كيف"، وما يزال محبّو شاروخان ينتظرون بفارغ الصبر أعماله الجديدة.