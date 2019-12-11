حسين الجسمي يُؤكّد على أنّ أموره الخاصّة لا تعني الناس

كشف الفنان الإماراتي حسين الجسمي، سر غيابه عن التواصل مع جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.أوضح حسين الجسمي في لقاء مع برنامج "عرب وود" أنه يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كأنها مرآة فنية له، وأضاف مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مكانا لنشر أموره الخاصة، مؤكدا أن أي شيء خاص يعود له.واختتم كلامه مؤكدا فخره أن أموره الشخصية تعود له ولا تعني الناس أو تهمهم في شيء.يذكر أن الفنان حسين الجسمي شارك مؤخرا في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي، وأحيا حفلا ناجحا على مسرح ساحل الأمير.

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