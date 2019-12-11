منة شلبي تتحدث عن الصعوبات التى مرت بها

أكدت الفنانة منة شلبي أن وصولها إلى البطولة لم يكن سهلا أبدا، لأنها مرت بمراحل صعبة في مشوارها الفني.وقالت منة شلبي، إنها دائما ما طمحت طوال مشوارها الفني الممتد على مدى 19 عاما لتكون شخصية مهمة جدًا في صناعة السينما.وأضافت أن الموضوع ليس بطول المشوار الفني، بل بتأثير الأدوار التي تقدمها، مشيرة إلى أن كل مرحلة من عمرها استفادت منها وساعدتها كثيرًا في تكوين رؤيتها لعالم صناعة السينما.. مُعبرة عن عدم قلقها من عرض مسلسلها الجديد (كل أسبوع يوم جمعة) على منصة إلكترونية لأن الفكرة والسيناريو الجيدان يفرضان أنفسهما على الساحة.

وأكدت شلبي أن المستقبل هو للمنصات الإلكترونية، ومسلسلها الجديد فيه تفاصيل ستجذب انتباه الجمهور، مشيرة إلى أن المسلسل رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر، ومن إخراج محمد شاكر، وهو مؤلف من 10 حلقات فقط.وأشارت إلى أن تركيزها في الوقت الحالي على (كل أسبوع يوم جمعة) ولا تعرف إن كانت ستتواجد في الفترة المقبلة في عمل آخر أم لا.

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