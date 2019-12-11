شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج المسرحى محسن حلمى وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة سلوى محمد على صباح اليوم الأربعاء، وفاة زوجها المخرج المسرحى محسن حلمى بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.



محسن حلمى

وقدم المخرج الراحل محسن حلمى عددا كبيرا من العروض المسرحية ومنها "عريس لبنت السلطان" بطولة لطفى لبيب، "فيما يبدو سرقوا عبدو" بطولة أحمد أدم وعبير صبرى وميمى جمال وصلاح عبد الله، "حلو وكداب"، "أولاد ثريا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وتم تكريمه موخرًا فى المهرجان القومى للمسرح.

مسرحية "ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخرانى كات آخر أعمال الراحل محسن حلمى وتم عرضها على خشبة المسرح القومى بالعتبة، وشارك فى بطولتها لطفى لبيب، هبة مجدى، محمد محسن، ضياء عبد الخالق، سلمى غريب، موسيقى وألحان أحمد صدقى، وديكور محمد الغرباوى، وأزياء نعيمة العجمى، وتنفيذ موسيقى يحيى الموجى، استعراضات مجدى صابر.