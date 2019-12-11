شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تستقر على فورمات إيطالى لتقديمه فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الفنانة دينا الشربينى بشكل نهائى عن تقديم جزء ثانى من مسلسل "زى الشمس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، بعدما واجهت العديد من الصعوبات قبل تنفيذه منها عدم رغبة المخرج سامح عبد العزيز فى عمل جزء ثانى، إضافة إلى عدم تحمس معظم الأبطال إلى المشاركة فى العمل، ولذلك تم إلغاء الفكرة رغم شروع السيناريست تامر حبيب فى كتابة الحلقات الأولى.



دينا الشربينى

وعلم ”الخليج 365” أن دينا الشربينى قررت تقديم مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان الماضى، مأخوذ من فورمات إيطالي يتولى كتابة السيناريو والحوار له السيناريست تامر حبيب، ويعد المخرج محمد شاكر خضير أبرز الأسماء المطروحة لتولى مهمة إخراج العمل على أن يتم حسم كافة الأمور الأسبوع المقبل لبدء التحضيرات وترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير فى شهر يناير.

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وفى سياق آخر تستعد دينا الشربينى لتصوير فيلم جديد بعنوان "يوم 13" مع الفنان أحمد داود وإخراج وائل عبد الله، فى ثانى تعاون سينما مع داود بعد "هيبتا – المحاضرة الأخيرة"، والرابع بشكل عام بعدما اشتركا معا في بطولة مسلسلي "جراند أوتيل"، و"زى الشمس"، وذلك بعدما انتهت دينا من تصوير مشاهدها فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز وإخراج احمد الجندى.



الفنانة دينا الشربينى