شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هارينجتون المرشح الوحيد من GOT فى جوائز الـ جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بالأمس الترشحيات لـ جائزة الجولدن جلوب في دورته الـ 77، عن ترشيح الممثل الأمريكي العالمى كيت هارينجتون، لـ جائزة أفضل ممثل درامى، عن دوره "جون سنو" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones.

وعلق هارينجتون لصحيفة " Hollywood reporter": " أنا الوحيد المرشح من العمل، " I'm the 'loner Throner"، أنا أتخيل نفسي جالسًا على طاولة بمفردى كـ" وحيد، لم أكن أتوقع ترشيحي، اعتقدت أن المسلسل قد يحصل على ترشيح، ومن ثم تلقيت مكالمة تخبرنى أننى مرشح."

وأضاف هارينجتون "في كل مرة أقول فيها وداعا لهذ المسلسل، يأتي شيء جديد ليذكرنى به، وهذه واحدة من تلك اللحظات، لقد أمضينا الكثير من السنوات في العمل على هذا المسلسل، وأحببته بشدة، أحببت كل لحظة منه، أحببت الشخصية، ودائما ما يعطينى شعور غريب، لكنني أشعر بالسعادة تجاهه، وتجاه الشخصية خاصة".

كما أن هارينجتون مرشح أمام الممثل المصرى العالمى رامى مالك، الذى ترشح للجائزة عن دوره في مسلسل Mr Robot، وكان قد حصل على الجائزة في عام 2016، عن نفس الدور في العمل.

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وكان قد أسدل الستار على مسلسل Game Of Thrones الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

ومن المقرر أن يقام حفل الـ جولدن جلوب في 5 يناير من العام المقبل 2020.