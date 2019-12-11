هنا إبراهيم يسري: سأحترف الغناء وسميرة سعيد "خالتي" ولهذا لم أشارك في "The voice"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة نهال عنبر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لهنا يسري، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وظهرت فيه وهي تغني: "دول عايروني وقالولي يا أسمر اللون يا لالالي".

واعتادت هنا يسري نشر فيديوهات لها وهي تغني عبر حسابها على "إنستجرام"، "الخليج 365" تواصل معها لمعرفة هل الغناء هواية أم سيكون احتراف؟

وقالت هنا إنها تنوى احتراف الغناء في الفترة المقبلة، وتخطط لأكثر من عمل فني، مضيفة أن والدها كان يعشق صوتها لكنها لم تكن تفكر، وقتها، في احتراف الغناء.

وأضافت ابنة إبراهيم يسري أنها قلقة من احترافها الغناء، مشيرة إلى كونها أنها ابنة الفنان العظيم الذي أحبه كل من عمل معه، سيسهل عملها لكنه سيضع عليها مسؤولية كبيرة.

وتابعت هنا يسري، أنها تدرس التسويق في إحدى الجامعات الخاصة، حاليا، موضحة أن شقيقها محمد نجح في التمثيل وهو دائم التشجيع والنصح لها، ويتوقع لها أن تصبح مطربة شهيرة في وقت قليل.

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وأكدت هنا أنها تحب الفنانة سميرة سعيد، وهي بمثابة "خالتها"، لذلك إذا فكرت في عمل "دويتو" مع أي مطربة من الوسط ستكون الفنانة سميرة سعيد هي الاختيار الأول، وربما يكون هناك مشروعا يجمعهما قريبا، والفنانة شيرين هي الاختيار الثاني لأنها تعشق صوتها.

وكشفت هنا عن سبب عدم مشاركتها في برنامج "The voice"، قائلة: "في النسخة قبل الماضية من البرنامج تواصلوا معي لأشارك في البرنامج، لكني اعتذرت بسبب تضارب مواعيد البرنامج مع الامتحانات.

وأضافت أنها نشرت فيديو لها وهي تغني، فشاهده أحد كشافي المواهب في "The voice"، ولم يكن لعلاقتها بالفنانة سميرة سعيد تدخل في الموضوع، موضحة أنها تسعي للمشاركة في ذا فويس في الموسم المقبل.

وأوضحت أنها لن تغني فقط، لكنها ستحترف التمثيل أيضا، موضحة أنها تحب المطربة "أديل" وأثرت فيها وفي جيلها.

يُذكر أن الفنان الكبير إبراهيم يسري رحل عن عالمنا في 20 أبريل 2015، في عمر الـ65.