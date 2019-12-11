تراند اليوم : شاهد.. خناقةعنيفة بالأيدي بين فنانة شهيرة و4 فتيات بملهى ليلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق خناقة بالأيدي وشتائم واتهامات غير أخلاقية بين فنانة شهيرة و4 فتيات يعلمن في ملهى ليلي بفرنسا.

حيث ظهرت الفنانة المغربية ضحى ذاكر، وهي تتشاجر مع فتيات أخريات بملابس قصيرة من بينهن الفنانة المذكورة بالإضافة إلى شاب أجنبي، وهم يتبادلون السب والشتم والإتهامات القبيحة، قبل أن يتطور الأمر إلى عراك وتبادل للضرب، حيث حلت عناصر الشرطة الفرنسية بالمكان من أجل تهدئة الأمور ومباشرة الاجراءات القانونية.

وتعرف الجمهور المغربي والعربي على ضحى من خلال برنامجي "أستوديو دوزيم" و"إكس فاكتر"، وتعيش حاليًا في أوروبا.







