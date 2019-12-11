تراند اليوم : بعدما أوقعت زوجها في أزمة مع فنانتين شهيرتين .. مي عمر تتبرأ: لا علاقة لي بتلك المشاكل

ودخل المخرج محمد سامي في صراعات كلامية شديدة مع الفنانة نسرين أمين ، والفنانة ياسمين صبري ، دفاعا عن زوجته مي عمر التي تلقت اتهامات من الاثنين تتعلق بمجاملة زوجها لها على حسابيهما في مسلسل "الأسطورة" الذي قام ببطولته محمد رمضان.
و وصف المخرج محمد سامي ، الممثلة نسرين أمين بأنها "درجة خامسة" ، ولم يكتفِ بذلك وإنما واصل السخرية قائلا: هي مجرد خليفة للفنانة عائشة الكيلاني.
لكن نسرين لم تقف صامتة إزاء تلك الاتهامات لتكتب تدوينة تسخر فيها من زوجة محمد سامي بشكل مبطن ، قائلة: الحمدلله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور " ، وذلك في إشارة إلى انحيازه لزوجته مي عمر وفرضها في الأعمال الفنية.
وكانت المفاجأة تدخل الفنانة ياسمين صبري على خط الأزمة ودعمها لنسرين أمين في أزمتها مع محمد سامي ، ليرد الأخير واصفا ياسمين صبري بأنها "شكل بلا روح".
وإثر ذلك ، خرجت الفنانة مي عمر عن صمتها ، وتبرأت بشكل واضح من تصريحات زوجها قائلة في بيان عبر صفحتها بـ"فيس بوك" : الفن هو الجمال والإبداع .. الفن هو الرقي والسلام .. الفن هو الإحساس وهو الحب .
وأضافت: أرفض الدخول في أي خلافات أو نزاعات حتى لو كان قد أساء البعض لي
.. تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعمري والتطوير من نفسي ، وتطوير أعمال
فنية جيدة والارتقاء بموهبتي وأدائي والأفكار التي أقدمها وأجسدها.
وأردفت: وكعادتي لا أكن إلا كل الحب والاحترام لكل من يمتهن مهنة الفن .