تراند اليوم : بعدما أوقعت زوجها في أزمة مع فنانتين شهيرتين .. مي عمر تتبرأ: لا علاقة لي بتلك المشاكل

خرجت الفنانة الشابة مي عمر عن صمتها بعد تسببها في أزمة لزوجها المخرج محمد سامي مع اثنين من أشهر الفنانات في مصر.

ودخل المخرج محمد سامي في صراعات كلامية شديدة مع الفنانة نسرين أمين ، والفنانة ياسمين صبري ، دفاعا عن زوجته مي عمر التي تلقت اتهامات من الاثنين تتعلق بمجاملة زوجها لها على حسابيهما في مسلسل "الأسطورة" الذي قام ببطولته محمد رمضان.

و وصف المخرج محمد سامي ، الممثلة نسرين أمين بأنها "درجة خامسة" ، ولم يكتفِ بذلك وإنما واصل السخرية قائلا: هي مجرد خليفة للفنانة عائشة الكيلاني.

لكن نسرين لم تقف صامتة إزاء تلك الاتهامات لتكتب تدوينة تسخر فيها من زوجة محمد سامي بشكل مبطن ، قائلة: الحمدلله على نعمة الشغل والنجاح بدون واسطة ولا فرض على الجمهور " ، وذلك في إشارة إلى انحيازه لزوجته مي عمر وفرضها في الأعمال الفنية.

وكانت المفاجأة تدخل الفنانة ياسمين صبري على خط الأزمة ودعمها لنسرين أمين في أزمتها مع محمد سامي ، ليرد الأخير واصفا ياسمين صبري بأنها "شكل بلا روح".

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وإثر ذلك ، خرجت الفنانة مي عمر عن صمتها ، وتبرأت بشكل واضح من تصريحات زوجها قائلة في بيان عبر صفحتها بـ"فيس بوك" : الفن هو الجمال والإبداع .. الفن هو الرقي والسلام .. الفن هو الإحساس وهو الحب .

وأضافت: أرفض الدخول في أي خلافات أو نزاعات حتى لو كان قد أساء البعض لي

.. تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعمري والتطوير من نفسي ، وتطوير أعمال

فنية جيدة والارتقاء بموهبتي وأدائي والأفكار التي أقدمها وأجسدها.

وأردفت: وكعادتي لا أكن إلا كل الحب والاحترام لكل من يمتهن مهنة الفن .

