تراند اليوم : حلا شيحة تظهر «بوضع خاص»داخل فندق مع رجل أعمال شهير

ظهرت الفنانة المصرية حلا شيحة، إلى جانب أحد رجال الأعمال البارزين في أحد المطاعم الفاخرة التابعة لأحد فنادق القاهرة، والذي ترددت أنباء عن دخولها في قصة حب معه.
وكشفت مصادر صحفية، أن شيحة تعيش قصة حب منذ أشهر مع رجل الأعمال، والذي يعد من أهم المطورين العقاريين في مصر؛ إذ يمتلك العديد من المشروعات العقارية داخل مصر، كما أنه أهداها فيلا في أحد الكمبوندات الخاصة به.
وبعد أن أثارت هذه الأنباء ضجة واسعة، خرجت الفنانة حلا شيحة لتنفي هذه الأخبار، مؤكدة انها مجرد شائعات.
وقالت "شيحة" لبرنامج ET بالعربي، تعليقًا على إهدائها فيلا :« هاتولي الفيلا ومش عايزاه هو».
وتابعت حلا: «لا أعرف مصدر تلك الشائعة أو غيرها و لذلك أفضل عدم الرد و أحرص على تجاهل كل هذه الشائعات التي لا صحة لها من الأساس، ودائماً مشغولة بأعمالي»، مضيفة :"لو هناك حاجة حقيقية بجد هعلن عنها على الفور".