تراند اليوم : وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

توفي حصان كان يملكه المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، بعد أيام من وفاة الأخير داخل مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.

وقال وحيد شعبولا، مساعد الفنان الراحل، إنهم فوجئوا إن الحصان رفض الطعام والشراب بشكل نهائي، ولم يستطع أحد السيطرة عليه.

وأشار إلى أنهم استدعوا الطبيب البيطري للحصان، الذي لم يعرف سبب مرضه حتى توفى حزنًا على صاحبه.

وتوفي شعبان عبدالرحيم، فجر الثلاثاء 3 ديسمبر، بعد صراع مع المرض.

وجاء ذلك بعد ان ظهر "شعبولا" على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، فيما أرجع ذلك إلى إصابته بكسر في القدم بسبب انزلاقه على الأرض داخل منزله، حيث تم تركيب شرائح ومسامير له.

وتم نقله قبل وفاته بأيام إلى المستشفى للعلاج بمستشفى المعادي العسكري، حيث خضع للعلاج.