تراند اليوم : بعد تداول صورة تظهر شيخوختها .. رغدة ترد: لست أنا .. و هذه القصة الحقيقية للصورة

خرجت الفنانة السورية رغدة عن صمتها بعد تداول صورة لها على نطاق واسع تُظهر تمكن الشيخوخة من وجهها.

وقالت "رغدة" خلال ندوة بقصر السينما: لست أنا .. نعم هي صورتي وليست صورتي في آن واحد .. الفكرة أنني تلقيت عرضا فنيا من الخارج للقيام بدور فني معين ، وطلب مني صناع الفيلم إجراء بعض التغييرات في شكل على سبيل (البروفة) قبل توقيع العقد .

وتابعت: بعد ذلك تمت دعوتي لإحدى المهرجانات الفنية ولم أكن قد غيرت هذا الشكل ، فتم التقاط الصورة إرفاقها بعنواين مسيئة مثل "الشيخوخة تتمكن من وجه رغدة.

وأردفت: لست من هؤلاء الفنانين الذين يخافون من الشيخوخة لإيماني أن هذه المرحلة سيمر كل إنسان بها .. فلماذا أقلق؟ .. لكني رغم ذلك أرفض أن يتم استخدام مثل هذا الأمر لتشويهي.

