نداء شرارة تتقن مجدداً اللبناني في "بس يقبرني"

ميرنا وليد - بيروت - تتقن الفنانة الأردنية ​نداء شرارة​ غناء كل ما تقدمه، فتشعر وكأنك تسمع فنانة مصرية حين تقدم المصري وأمام فنانة لبنانية حين تسمع اللبناني منها، وآخر ما قدمته باللبناني كانت أغنية "​بس يقبرني​". وبعد النجاح الذي حققته بأغنية "بعدو عطرك"، تُحقّق نداء نجاحاً في هذه الأغنية المليئة بالرومنسية والإيقاعية بالوقت نفسه وأتقنت أداء اللبناني بإحساس عال.

وحققت نداء نجاحاً سريعاً بهذه الأغنية، إذ أنها استطاعت أن تقترب من النصف مليون مشاهدة بعد 5 أيام من طرحها على قناتها الرسمية على يوتيوب. الأغنية من توزيع وألحان ​جان ماري الرياشي​ وكلمات تيم.

وكانت تحدثت نداء عن هذه الأغنية لموقع الفن قائلة : "أردنا أن نصدرها بهذه الفترة بعد أن تم تأجيلها من قبل، وبعد نجاح "حبيتك بالتلاتة"، أردت أن أقدم نقلة جديدة ومختلفة".

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