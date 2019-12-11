تراند اليوم : بعد أنباء عن طلاقهما .. زوجة أحمد السقا تكشف أسرار صادمة

خرجت مها الصغير – زوجة الفنان أحمد السقا – لترد على الأنباء التي شاعت قبل فترة عن طلاقهما.

ونفت مها – بشكل عملي – ما قيل من خلال الحديث في برنامج تلفزيوني مصري عن زوجها أحمد السقا وطريقة تعاملهما سويا ، والأسلوب الذي يتبعانه في تربية أولاديهما.

وقالت مها إنها تعرفت على زوجها أحمد السقا من خلال شقيقته التي كانت تعرفها ، مضيفة: وقتها كان مشغولا في تصوير مسلسل (زيزينيا) مع يحيى الفخراني .

وأضافت: بعدها عاد للقاهرة ورآني وطلب يدي من والدي فجرًا ، وكنا في رمضان.

وتابعت: والدي اعترض على الزيجة بشدة ، لأنه كان يخاف أن تؤثر على تعليمي وحياتي الدراسية ، لكن بعد مدة اقتنع وتم الزواج.