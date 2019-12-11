هاري ستايلز عارياً على غلاف ألبومه وهذا موعد طرحه

متابعة بتجـــــــــرد: كشف المغني الشهير هاري ستايلز بأنه سيظهر عارياً على غلاف ألبومه المقبل وعنوانه Fine Line.
المغني أعلن عن الأمر بعد أن لمح للموضوع في مقابلة حصرية لـ راديو SiriusXM مجيباً :”نعم هذا أنا سأكون عارياً على الغلاف”.
ويظهر هاري على العمل الفني في غلاف ألبومه عارياً وهو مستند إلى خلفية صفراء فيما ساقاه منغمستان في قلب بشري كبير باللون الزهري، فيما ساقا الموسيقي ملتفتان على بعضهما ويداه مفتوحتان وتظهر عليها الوشوم.
وكان ستايلز كشف عن العمل الفني على غلاف ألبومه يوم الخميس الفائت في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلناً أن موعد طرح ألبومه هو في الثالث عشر من الشهر الحالي، ونالت الصور التي نشرها من غلاف ألبومه اعجاب العديد من متابعيه، إشارة إلى أن هاري ستايلز سيقدم حلقة من برنامج late late might show كما أعلنت صفحة البرنامج عبر أحد مواقع التواصل بدلاً من المقدم وهو الممثل جيمس كوردون.
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