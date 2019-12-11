هل تعتزل هازال كايا التمثيل بعد ولادة طفلها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: قررت النجمة التركية ​هازال كايا​ أن لا تشارك بأي عمل تمثيلي إلى أن يبلغ عمر ابنها فكرت علي السنة من عمره، إذ أنها ستبقى هذه الفترة إلى جانبه لتهتم به وترعاه، ومن ثم ستدرس خطواتها المهنية المستقبلية.

وكشفت هازال أنها لغاية الآن لم تتعلم بعد كيفيه تغيير ملابس مولودها، إذ ان والدتها تساعدها في هذه الأمور.

الجدير ذكره أن علي أتاي زوج هازال كايا كان أهداها مؤخراً عقد ألماس يبلغ سعره 20 ألف دولار أميركي، وذلك بمناسبة انجابها.