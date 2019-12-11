متابعة بتجـــــــــــرد: قررت النجمة التركية هازال كايا أن لا تشارك بأي عمل تمثيلي إلى أن يبلغ عمر ابنها فكرت علي السنة من عمره، إذ أنها ستبقى هذه الفترة إلى جانبه لتهتم به وترعاه، ومن ثم ستدرس خطواتها المهنية المستقبلية.
وكشفت هازال أنها لغاية الآن لم تتعلم بعد كيفيه تغيير ملابس مولودها، إذ ان والدتها تساعدها في هذه الأمور.
الجدير ذكره أن علي أتاي زوج هازال كايا كان أهداها مؤخراً عقد ألماس يبلغ سعره 20 ألف دولار أميركي، وذلك بمناسبة انجابها.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تعتزل هازال كايا التمثيل بعد ولادة طفلها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.