“يهزك الشوق”.. ديو جديد يجمع ماجد المهندس وأحمد الهرمي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: طرح النجم ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم “يهزك الشوق” يشاركه فيها الفنان أحمد الهرمي على طريقة الديو. الأغنية من كلمات محمد الخاجة، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس، أصدرتها شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وموقع “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت رواجاً واسعاً فور إطلاقها حيث حصد الفيديو الخاص بها ما يقارب الربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة. كلمات الأغنية: يهزّك الشوق لو قلبك تناساني يجيبك الوقت وتلقاني على خبرك مهما تناسيت ادري فيك تهواني انته تحبني ولا تكذب على عمرك ما مل صبري وصبري لك تحدّاني يفوت عمري وانا للحين منتظرك انا بدونك ترى باعيش وحداني بيزيد حبّك وباقي في الحشا قدرك تعال .. أبي أعرِف وش كثر مشتاق لي ابيك .. كثر صبري كثر ما تطري علي تعال .. انا منتظر .. وأحر من جمر Advertisements يا بعد روحي وكل ناسي وهلي ما فيه مثلك ولو غيرك تمناني تعال واسأل عيوني شنهي تعتبرك يا مالي الشوف وعيني ما تبي ثاني يا مصغر الناس فيها وانت يا كبرك دام انت مثلي حرام تغيب وتعاني تجفا حبيبك وتتمادى على صبرك ارجع كفايه ولا تنسى العمر فاني ناطر تجيني وانا كلّي تحت امرك تعال .. أبي أعرِف وش كثر مشتاق لي ابيك .. كثر صبري كثر ما تطري علي تعال .. انا منتظر .. وأحر من جمر يا بعد روحي وكل ناسي وهلي لمشاهدة فيديو الأغنية:

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