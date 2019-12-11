رونالدو يقبل ابنته ويصفها بالأميرة

متابعة بتجــــــرد: نشر نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يحمل ابنته ألانا مارتينا، ويقوم بتقبيلها ممازحاً إياها بتقليدها، وعلّق الدون على الفيديو قائلاً: “كيف لا يمكنني أن أقع في حب أميرتي الحلوة”.
يذكر أن الطفلة ألانا، كانت قد وضعتها جورجينا خطيبة رونالدو في نوفمبر 2017، لتصبح البنت الثانية لكريستيانو رونالدو وطفلته الرابعة.
وقبل أسابيع، انتشرت بعض الأخبار بشأن زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا رودريغيز في أغسطس الماضي، في حفل أقيم سراً في المغرب، إلا أن مصادر مقربة من رونالدو نفت الخبر سريعاً، فيما أكد بعضهم أن رونالدو قد نقل ملكية بعض أصوله في وصيته إلى جورجينا في خطوة، عكست مدى ارتباطه بها.
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