إلهام شاهين تكشف أسرار حكايتها مع فاتن حمامة

متابعة بتجــــــــــرد: حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، حيث حكت كيف أهدتها الصدفة فرصة لدخول عالم التمثيل.

وقالت إلهام إنها حضرت حفلاً شاهدت فيه الفنانة فاتن حمامة، فجرت لتحيتها وتعريفها بأنها تدرس التمثيل في السنة الأولى بمعهد الفنون المسرحية، وشعرت بالفخر الشديد عندما قالت فاتن حمامة إنها تشبهها أكثر من ابنتها، وشجعتها على تكوين شخصيتها المستقلة، والتقط الحديث من كانوا في الحفل، فطُلبت لبرنامج “كاميرا 9″، تقديم الإعلامية أماني ناشد، في فقرة بعنوان “شبيهة فاتن حمامة”.

وأضافت أن سيناريوهات مهمة انهالت على “شبيهة فاتن حمامة”، طالبة السنة الأولى بالمعهد، دون حتى أن يعرف أحد اسمها، وهكذا بدأت العمل.