إليسا: لبنان ليس ملعبا لإيران

طالبت الفنانة اللبنانية إليسا إيران بأن تبعد حروبها عن الأراضي اللبنانية، وأن تبدأ بمحاربة من تريد أن تحارب من أرضها مباشرة.

وأكدت إليسا عبر تغريدة على "تويتر" أن الكل عدو لإسرائيل، ولكن هذا لا يجعل من الأراضي اللبنانية ملعبا، فمحاربة إسرائيل يجب ألا تكون على حساب لبنان وشعبه.



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وأوضحت أنه على إيران أن تحارب من إيران، ولبنان عندما يريد أن يحارب سيحارب من أراضيه.





ومن المنتظر أن تحيي الفنانة إليسا حفلا بمسرح أوبرا مصر في الـ13 من ديسمبر الجاري ضمن برنامج فني متنوع أعدّته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسيقوم بإحيائه نخبة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، بهدف إثراء الساحة الغنائية.