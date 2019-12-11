نرجس العوامي للمتنمّرين على مظهرها: أنا متخلفة وما أبغى أتطور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الإعلامية السعودية نرجس العوامي عن غضبها الشديد من بعض المتنمّرين عليها، والذين ينتقدون مظهرها، ويصفونه بالتقليدي والمتخلف.

وظهرت العوامي في مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قائلة: "لا تقتلوا بساطتنا وعفويتنا بمظاهركم، أنا أحب ألبس العباية حتى لو تطورت الدنيا، أنا متخلفة ما أبغى أتطور، أنا مو جميلة بنظر الآخرين ولكني سعيدة ومقتنعة بشكلي ومو عندي الثقافة الزايدة بس بحاول".

وأضافت العوامي: "سيبوني ألبس كيف ما بدي، اعتبروني موضة، ولا ما يحلى إلكم غير العاري، وللمرة المليون، أنا حابة حجابي وعبايتي وسيبوني هلا أعيش ببرائي، وتساءلت العوامي: ليش في معايير لازم نمشي عليها، خلي الناس تعيش براحتها وأنا ما ودي أتغير لأني مرتاحة، وأحب البساطة ولا أحب التكلف".

وكان فيديو قد نشرته نرجس العوامي برفقة أسطورة نادي النصر والكرة السعودية ماجد عبدالله، قد نال استحسان رواد السوشال ميديا، حيث كانا يتحدثان عن نهائي دوري أبطال آسيا بين أوراوا والهلال.

وسألت العوامي، كابتن النصر السابق، من سيفوز الهلال أم أوراوا، فأجابها عبدالله: "إن شاء الله الهلال".

وعلّقت العوامي ردًا على إجابة ماجد: "تعلموا من أخلاق الكابتن".

ومازال مقطع فيديو يوثق استلام الإعلامية السعودية نرجس العوامي، هدية عبارة عن 3 من الإبل من أحد المشاركين في مزاين الإبل، ويُدْعى راضي سنيد الشمري، متداولًا بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتي الان، رغم مرور وقت طويل عليه.

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وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وصول الإبل الهدية على متن شاحنة، إذْ استقبلتها الإعلامية السعودية، فيما علّق صاحبها في إهداء على قطعة قماش على جانب السيارة كاتبًا: "إهداء من راضي سنيد الشمري إلى أختنا الإعلامية القديرة نرجس العوامي".

ونشرتْ نرجس العوامي، صورتين عبر حسابها على "إنستغرام"، وثّقت من خلالهما رحلتها الصحراوية، وعلّقتْ قائلة: "مكان جميل ويوم رائع".

وعبّرت نرجس عن سعادتها الكبيرة بالهدية، وعلّقت قائلة: "الآن صرت راعية إبل"، مقدّمة الشكر لصاحبها راضي الشمري.

يُذكر أن الإعلامية نرجس بدأت العمل مع "ام بي سي" قبل أكثر من 6 سنوات، كما عملت بشركة ”روتانا“ واستمر التعاون بينهما لمدة سنة و8 أشهر.