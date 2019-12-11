نيللي كريم تؤكد سعادتها بنجاح عملية جراحية

أعربت الفنانة المصرية نيللي كريم عن سعادتها بنجاح الجراحة التي أجرتها مؤخرًا في الوجه لإزالة "ورم" كانت تُعاني منه، مؤكدًة أنها نجتْ من الإصابة بالشلل في حال فشل الجراحة. وأوضحت نيللي كريم تفاصيل العملية الدقيقة التي خضعت لها بالولايات المتحدة الأمريكية، فقالت إنها كانت "مخضوضة" للغاية بسبب صعوبة الجراحة وخطورتها في الوقت ذاته، منوهًة أنها أصبحت بخير.

وروت نيللي كريم في تصريحات تلفزيونية كواليس المرض والجراحة فقالت إنها كانت تعاني من "ورم" على أعصاب الوجه من الجهة اليمنى، مردفة: "لجأت للعديد من الأطباء الذين أكدوا خلال الفحوصات أن الجراحة خطيرة ولهذا لجأت لإجرائها في أمريكا". واستطردت الفنانة المصرية قائلة: "الخطورة كانت تكمن في تقارير الفحوصات الطبية والتي كانت تشير إلى إصابتي بـ(الشلل)، أو الشفاء بشكل كامل في حال نجحت العملية".

وأكدت أن الطبيب المعالج كان ينتظر إفاقتها من التخدير للوقوف على نجاح العملية من عدمه، مؤكدًة: "نجوت من الشلل"، وأضافت: "الطبيب سألني بعد ما فوقت تعرفي تضحكي فضحكت ومن هنا اطمأن أن العملية نجحت".

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وفاجأت الفنانة المصرية جمهورها بمجموعة من الصور التي شهدت أول ظهور لها بعد إجرائها عملية جراحية لإزالة ورم "حميد" في الوجه، وكانت برفقة النجوم: يسرا، وليلى علوي، وإلهام شاهين، ودينا الشربيني، وبشرى، وناردين فرج، ونجلاء بدر، وإنجي المقدم، وعمرو يوسف، وبسمة، وتامر حبيب، وأحمد داوود، وغيرهم، على هامش احتفالية خاصة وحفل عشاء أقامه عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت نيللي كريم، الصور برفقة هؤلاء النجوم على حسابها الخاص عبر موقع "إنستغرام"، وحرصت على إظهار وجهها بشكل كامل وخاصة المنطقة التي أجرت فيها الجراحة، على العكس من الصورة التي نشرتها وهي تتواجد في أمريكا لطمأنة جمهورها، وأخفت فيها ذات المنطقة. وكانت نيللي كريم، قد أجرت جراحة دقيقة على يد فريق من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجّهت لهم رسالة فقالت: شكرًا لأنكم أنقذتم حياتي". يُذكر أن نيللي كريم، تستعد لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل "النصابين"، والذي سيكون مطلع يناير المقبل، وهو اسم مؤقت سيتم تغييره بعد إيجاد اسم يليق بالعمل.

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