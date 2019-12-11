رابطة هوليوود تعلن قائمة ترشيحات جوائز غولدن غلوب 2020

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية عن قائمة ترشيحات جوائز غولدن غلوب 2020، المقرر إعلان الفائزين بها في حفل يتم تنظيمه يوم 5 يناير المقبل.ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز في 5 يناير 2020 بفندق بيفرلى هيلز في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وكانت الرابطة أعلنت منح النجم توم هانكس جائزة سيسل بى. ديميل الفخرية، والذي يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة لجائزة أفضل ممثل عن دور فريد روجرز فى فيلم «A Beautiful Day in the Neighborhood»، كما سيتم تكريم الإعلامية الأمريكية الشهيرة إيلين ديجينيريس، ومنحها جائزة كارول بيرنت الشرفية.
يتم تمثيل الرابطة في أكثر من 55 دولة فى 210 منطقة فى جميع أنحاء العالم، وتبرعت الرابطة بأكثر من 37 مليون دولار على مدى الـ 25 الماضية لمختلف الجمعيات الخيرية ذات الصلة بالترفيه، وجهود ترميم الأفلام، وبرامج المنح الدراسية، والمساعي الإنسانية.
جاءت ترشيحات جوائز السينما كما يلي:
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أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي
Once Upon a Time in Hollywood
Jojo Rabbit
Knives Out
Rocketman
Dolemite Is My Name
أفضل فيلم درامي
The Irishman
Marriage Story
1917
Joker
The Two Popes
أفضل فيلم أجنبي
The Farewell
Pain and Glory
Portrait of a Lady on Fire
Parasite
Les Misérables
أفضل فيلم رسوم متحركة
Frozen II
How to Train Your Dragon: The Hidden World
Missing Link
Toy Story 4
Lion King
أفضل نص سينمائي
نوه بومباخ - Marriage Story
بون جون هو وهان جين وون - Parasite
أنتوني ماكارتني - The Two Popes
كوينتن تارانتينو - Once Upon a Time in Hollywood
ستيفن زيليان - The Irishman
أفضل أغنية فيلم
Beautiful Ghosts - Cats
I'm Gonna Love Me Again - Rocketman
Into the Unknown - Frozen II
Spirit - The Lion King
Stand Up - Harriet
أفضل ممثل في دور مساعد
توم هانكس - A Beautiful Day in the Neighborhood
أنطوني هوبكينز - The Two Popes
آل باتشينو - The Irishman
جو بيشي - The Irishman
براد بيت - Once Upon a Time in Hollywood
أفضل ممثلة في دور مساعد
كاثي بيتس - Richard Jewell
أنيت بينينج - The Report
لورا درن - Marriage Story
جنيفر لوبيز - Hustlers
مارجوت روبي - Bombshell
أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي
دانيال كريج - Knives Out
رومان جريفيس ديفيز - Jojo Rabbit
ليوناردو دي كابريو - Once Upon a Time in Hollywood
تارون إيجرتون - Rocketman
إيدي ميرفي - Dolemite Is My Name
أفضل ممثل في فيلم دراما
كريستيان بيل - Ford v Ferrari
أنطونيو بانديراس - Pain and Glory
أدم درايفر - Marriage Story
واكين فينيكس - Joker
جونثان برايس - The Two Popes
أفضل ممثلة في فيلم دراما
سينتيا إيريفو - Harriet
سكارليت جوهانسن - Marriage Story
سويرس رونان - Little Women
تشارليز ثيرون - Bombshell
رينيه زيلويجر - Judy
أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي
أوكوافينا - The Farewell
أنا دي آرماس - Knives Out
كيت بلانشيت - Where'd You Go, Bernadette
بيني فيلدشتين - Booksmart
إيما تومبسون - Late Night
أفضل مخرج
بونج جون هو - Parasite
سام مينديز - 1917
تود فيليبس - Joker
مارتين سكورسيزي - The Irishman
كوينتن تارانتينو - Once Upon a Time in Hollywood
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