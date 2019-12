رابطة هوليوود تعلن قائمة ترشيحات جوائز غولدن غلوب 2020

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية عن قائمة ترشيحات جوائز غولدن غلوب 2020، المقرر إعلان الفائزين بها في حفل يتم تنظيمه يوم 5 يناير المقبل.ومن المقرر أن يتم تسليم الجوائز في 5 يناير 2020 بفندق بيفرلى هيلز في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وكانت الرابطة أعلنت منح النجم توم هانكس جائزة سيسل بى. ديميل الفخرية، والذي يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة لجائزة أفضل ممثل عن دور فريد روجرز فى فيلم «A Beautiful Day in the Neighborhood»، كما سيتم تكريم الإعلامية الأمريكية الشهيرة إيلين ديجينيريس، ومنحها جائزة كارول بيرنت الشرفية.

يتم تمثيل الرابطة في أكثر من 55 دولة فى 210 منطقة فى جميع أنحاء العالم، وتبرعت الرابطة بأكثر من 37 مليون دولار على مدى الـ 25 الماضية لمختلف الجمعيات الخيرية ذات الصلة بالترفيه، وجهود ترميم الأفلام، وبرامج المنح الدراسية، والمساعي الإنسانية.

جاءت ترشيحات جوائز السينما كما يلي:

أقرأ أيضًا:

منح سلفستر ستالون جائزة "الإنجاز الإبداعي"في ختام مهرجان الجونة

أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي

Once Upon a Time in Hollywood

Jojo Rabbit

Knives Out

Rocketman

Dolemite Is My Name

أفضل فيلم درامي

The Irishman

Marriage Story

1917

Joker

The Two Popes

أفضل فيلم أجنبي

The Farewell

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Parasite

Les Misérables

أفضل فيلم رسوم متحركة

Frozen II

How to Train Your Dragon: The Hidden World

Missing Link

Toy Story 4

Lion King

أفضل نص سينمائي

نوه بومباخ - Marriage Story

بون جون هو وهان جين وون - Parasite

أنتوني ماكارتني - The Two Popes

كوينتن تارانتينو - Once Upon a Time in Hollywood

ستيفن زيليان - The Irishman

أفضل أغنية فيلم

Beautiful Ghosts - Cats

I'm Gonna Love Me Again - Rocketman

Into the Unknown - Frozen II

Spirit - The Lion King

Stand Up - Harriet

أفضل ممثل في دور مساعد

توم هانكس - A Beautiful Day in the Neighborhood

Advertisements

أنطوني هوبكينز - The Two Popes

آل باتشينو - The Irishman

جو بيشي - The Irishman

براد بيت - Once Upon a Time in Hollywood

أفضل ممثلة في دور مساعد

كاثي بيتس - Richard Jewell

أنيت بينينج - The Report

لورا درن - Marriage Story

جنيفر لوبيز - Hustlers

مارجوت روبي - Bombshell

أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي

دانيال كريج - Knives Out

رومان جريفيس ديفيز - Jojo Rabbit

ليوناردو دي كابريو - Once Upon a Time in Hollywood

تارون إيجرتون - Rocketman

إيدي ميرفي - Dolemite Is My Name

أفضل ممثل في فيلم دراما

كريستيان بيل - Ford v Ferrari

أنطونيو بانديراس - Pain and Glory

أدم درايفر - Marriage Story

واكين فينيكس - Joker

جونثان برايس - The Two Popes

أفضل ممثلة في فيلم دراما

سينتيا إيريفو - Harriet

سكارليت جوهانسن - Marriage Story

سويرس رونان - Little Women

تشارليز ثيرون - Bombshell

رينيه زيلويجر - Judy

أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي

أوكوافينا - The Farewell

أنا دي آرماس - Knives Out

كيت بلانشيت - Where'd You Go, Bernadette

بيني فيلدشتين - Booksmart

إيما تومبسون - Late Night

أفضل مخرج

بونج جون هو - Parasite

سام مينديز - 1917

تود فيليبس - Joker

مارتين سكورسيزي - The Irishman

كوينتن تارانتينو - Once Upon a Time in Hollywood

وقد يهمك أيضًا: